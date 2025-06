Presidente do Cuiabá classifica o Vitória como time pequeno

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. - Foto: Divulgação | Cuiabá

O presidente do Cuiabá chamou a atenção na noite desta quinta-feira, 12, ao se referir ao Vitória como time pequeno. Ao destacar as dificuldades de algumas equipes de se manterem na Série A do Campeonato Brasileiro, o dirigente Cristiano Dresch classificou o Rubro-Negro como um dos "clubes menores" do futebol brasileiro.

O dirigente do Dourado se referiu ao Corinthians e Santos como equipes que não cumprem seus compromissos financeiros, mas acabam se dando melhor em relação ao Mirassol e Juventude, outros clubes mencionados.

"Esse ano tem vários clubes da Série A que são menores e têm as contas em dia, citar o Mirassol, o Juventude, o Vitória... Esses clubes vão sofrer até o fim para se manterem na Série A. Talvez o Santos se salve dando calote, o Corinthians se salvou dando calote. Os clubes estão se utilizando de ferramentas indevidas para ficar em uma divisão que garante muito mais dinheiro", disse Cristiano Dresch em entrevista à ESPN.

Equipe comandada por Dresch, o Cuiabá sofreu com outros clubes que não cumpriram com seus pagamentos nos últimos anos. O Corinthians, por exemplo, ainda precisa pagar R$ 18,5 milhões pela contratação do volante Raniele, ex-Bahia, assim como o Santos, Atlético-MG e Grêmio, que ainda tem valores a pagar por Joaquim, Deyverson e Pepê, respectivamente.