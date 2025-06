Carpini visa arrancada na volta do Mundial e lamenta perda de Jamerson

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O empate entre Vitória e Cruzeiro, nesta noite de quinta-feira, 12, não ficou marcado por gols, jogadas ofensivas e lances vistosos. Na verdade, a partida foi atrapalhada pela forte chuva que castigou Salvador, que deixou o gramado do Barradão encharcado e muito pesado. Além disso, o lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma grave fratura e precisou ser operado.

Em entrevista coletiva após o apito final, Thiago Carpini lamentou tudo que aconteceu e disse que a análise sobre o desempenho fica comprometida. O técnico rubro-negro avaliou as condições do campo como "impraticáveis".

"Não era o que a gente imaginava. Trabalhamos muito esses dias para vencer em casa. A equipe vem em uma crescente em relação ao ambiente, mas as condições do gramado, hoje impraticável. Nossa superioridade [numérica] pouco se fez valer nas condições. O Carlinhos entrou para brigar por uma bola sobrada, um jogo mais de guerra, de disputa", iniciou Carpini.

Carpini chegou a dizer que todo o contexto que envolveu a partida trouxe uma noite "muito triste". Ao tratar sobre a grave lesão sofrida por Jamerson, o treinador mencionou que o "grupo sentiu muito".

É um momento difícil para o atleta. Jamerson vinha fazendo mais uma boa partida, estava em uma crescente, um cara que desafoga o time. A gente lamenta muito pelo atleta e pelo ser humano. Thiago Carpini - Técnico do Vitória

Carpini reconhece semestre abaixo

O primeiro semestre do Vitória foi marcado pela perda do título estadual e as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Thiago Carpini reconheceu que os resultados ficaram abaixo das expectativas, especialmente após um começo marcado pela invencibilidade de 22 jogos.

"Um início que parecia incrível, muitas coisas boas acontecendo, a invencibilidade. A partir do momento que vieram as dificuldades, tivemos que reaprender a jogar, como foi na Sul-Americana, uma eliminação muito dolorosa. Também uma eliminação precoce na Copa do Brasil", iniciou.

"A gente demorou a se reajustar, a se reencontrar. Encontrar um caminho dentro das dificuldades e expectativas criadas foi um grande desafio. Tudo passou a ser questionado, e é natural. Mas eu ainda prefiro olhar para as coisas boas, temos alguns processos acontecendo, vamos ter essa pausa que vai nos permitir recuperar os atletas. Tivemos um momento turbulento, agora vamos para um segundo semestre com quartas de final de Copa do Nordeste, uma competição que podemos brigar por título. E focar também no Campeonato Brasileiro, buscar um caminho para voltar a vencer. Fazer o torcedor novamente confiante", projetou o técnico.

Thiago Carpini ainda citou a possibilidade de uma arrancada após a volta da paralisação para o Mundial de Clubes. O técnico demonstrou esperança no que ele chamou de "a melhor pré-temporada do ano" e afirmou que o Leão da Barra "não pode ser surpreendido" na Copa do Nordeste.

"A partir da segunda semana de férias eles vão ter um roteiro para seguir. Vai ser nossa melhor pré-temporada do ano, a primeira foi muito curta, jogadores chegando. Agora devemos ter 80% do elenco à disposição para treinar por duas semanas, acho que isso vai ser muito proveitoso. Na Copa do Nordeste o objetivo é estar na final, não podemos ser surpreendidos novamente. Seria trágico pois somos protagonistas. Já provamos disso contra o Náutico, então precisamos estar ainda mais focados para chegar na final. No Brasileiro, competir jogo a jogo, cada ponto é importante, como foi hoje e contra o Corinthians", finalizou o comandante.

Agora, o Vitória volta a campo apenas em julho, após a pausa para o Mundial de Clubes. Os próximos compromissos serão contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e o Internacional, pela rodada 13 do Brasileirão, ambos sem data definida.