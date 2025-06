Matheuzinho lamenta lesão de Jamerson e critica gramado "impraticável"

Matheuzinho foi titular na partida contra o Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Titular no empate sem gols do Vitória com o Cruzeiro, nesta noite de quinta-feira, 12, Matheuzinho concedeu entrevista ao canal Premiere logo após o apito final. De volta ao time após cumprir suspensão, o meia analisou sobre a dificuldade em atuar debaixo de forte chuva.

Questionado sobre o Leão da Barra ter ficado com um jogador a mais em campo, Matheuzinho explicou que o gramado encharcado impediu a equipe de aproveitar a vantagem numérica.

"Bom, acho que hoje, mesmo com um mais, a gente não conseguiu jogar por causa do campo. Estava impraticável, impossível jogar assim. Com esse campo, se tiver com um a mais, não adianta não. A gente não consegue, o jogo fica feio. É agradecer pelo apoio da torcida", pontuou o camisa 30.

Matheuzinho ainda comentou a grave lesão sofrida pelo companheiro Jamerson. Na reta final do primeiro tempo, após sofrer entrada dura do meia cruzeirense Eduardo, o lateral-esquerdo rompeu os ligamentos do tornozelo e sofreu uma fratura.

"Pô, a gente ficou muito triste [com a lesão de Jamerson]. A gente viu ali que com certeza deve ter dado alguma fratura, alguma coisa, mas a gente ora e espera que ele esteja bem, Deus vai abençoar ele", lamentou o meia.

Atrapalhados pela chuva, Vitória e Cruzeiro não conseguiram jogar no campo pesado e ficaram apenas no 0 a 0.