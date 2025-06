Elenco do Vitória demonstra apoio ao lateral-esquerdo Jamerson

Jamerson em ação contra o Cruzeiro antes de sofrer a grave lesão no tornozelo direito - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O Vitória empatou sem gols com o Cruzeiro no último jogo antes da parada do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo morno em campo acabou marcado por um momento preocupante, que foi a grave lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Jamerson, que rompeu os ligamentos do tornozelo direito, após entrada dura do meia Eduardo, do time mineiro.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo e gerou revolta nos jogadores rubro-negros. Eduardo recebeu o cartão vermelho direto após a dividida. Jamerson deixou o gramado de ambulância e foi submetido a cirurgia. A cena causou comoção entre os companheiros do lateral, que demonstraram solidariedade ao fim da partida.

Na zona mista da Toca do Leão, o centroavante Renato Kayzer falou sobre o impacto emocional do ocorrido no grupo.

"Infelizmente. Eu imagino a cabeça do Eduardo, que estava no lance também. Deve estar muito triste, sem dúvida. E sobre a questão do Jamerson, uma vez nós tivemos uma conversa do grupo, entre o grupo, e eu falei sobre o corpo, cara. Quando a gente trata uma família, quando a gente trata o nosso grupo como um corpo, acho que se a mão o machuca, o corpo todo sente. E sem dúvida, essa lesão do Jamerson, todo o grupo sentiu. A nossa parte é orar, para que Deus conforte o coração dele, dê força, para ele suportar esse medo, que ele volte mais rapidamente. Que Deus abençoe a recuperação", disse o camisa 79..

Referência no elenco pela experiência, o atacante Osvaldo também comentou sobre o lance e minimizou uma possível maldade do adversário.

“A gente sabe que lesão é sempre difícil para a gente que precisa do nosso corpo para exercer o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar futebol. E ali um lance que acabou sem a intenção de machucar o companheiro, mas aconteceu. Espero que ele possa ter força para voltar. A gente sabe que ele é um guerreiro. Vamos estar em oração para que ele volte o mais rápido possível”, comentou o camisa 11.

Com o empate, o Vitória chega aos 13 pontos na Série A e terá 15 dias de pausa antes de retomar os jogos oficiais.

A expectativa agora gira em torno do tempo de recuperação de Jamerson, peça importante do time no setor defensivo, e que vinha em evolução.

O camisa 83 do Leão disputou seu 25º jogo pelo Leão da Barra, sendo titular em todas as 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, com duas assistências para gol.