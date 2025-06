Rivalidade à parte: Bahia deseja força a Jamerson e ao Vitória

Eduardo e Jamerson antes do lance em que o meia cruzeirense atinge o defensor rubro-negro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O empate morno, sem gols, na partida entre Vitória e Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, 12, no Barradão, ficou marcado pela grave lesão do lateral-esquerdo Jamerson. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o jogador sofreu uma entrada forte, deixou o campo e teve constatada uma fratura, além do rompimento dos ligamentos do tornozelo direito. O atleta foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida na madrugada desta sexta-feira, 13.

Nas redes sociais, o Esporte Clube Bahia deixou a rivalidade de lado e prestou solidariedade ao atleta e ao Vitória: “Nossa solidariedade ao atleta, seus familiares e amigos, e também ao clube. Muita força para Jamerson e uma pronta recuperação”.

Veja a publicação

Nossa solidariedade ao atleta, seus familiares e amigos, e também ao clube. Muita força para Jamerson e uma pronta recuperação. #BBMP https://t.co/TWXnsCuTA7 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 13, 2025

Jamerson se pronuncia após cirurgia e agradece apoio

O lateral-esquerdo se pronunciou através das suas redes sociais após o processo cirúrgico. Em publicação realizada em seu Instagram, Jamerson compartilhou a gravidade da lesão e o impacto emocional do ocorrido durante o lance que comoveu a todos no Barradão.

“Confesso que não foi nada fácil receber este tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, onde eu vinha voltando a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado [...] Já fiz a cirurgia e, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Agora é focar na recuperação, com paciência, disciplina e cabeça boa. Estou sendo muito bem acompanhado por profissionais de confiança e tenho certeza de que, com trabalho e o apoio de vocês, vou voltar ainda mais forte”, escreveu o lateral-esquerdo.