Após cobrança de Ceni, Michel Araújo deslancha no Bahia

Michel Araújo dá resposta em campo após cobrança de Ceni no Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Contratado no início desta temporada, o uruguaio Michel Araújo está vivendo sua melhor fase com a camisa do Bahia. O bom momento do camisa 15 veio justamente após uma “cobrança” do técnico Rogério Ceni, há quase um mês atrás.

Cobrança de Ceni marca virada na trajetória de Michel Araújo

Na ocasião, o meio-campista havia acabado de marcar seu primeiro gol pelo Esquadrão, no seu 15º jogo pelo clube — entre poucos momentos de titularidade, e quase sempre saindo do banco de reservas —, contra o Vitória. O tento selou o triunfo tricolor, mas após a partida, o treinador declarou que o uruguaio estava desempenhando abaixo do que poderia entregar:

“Ele pode mais do que entregou até hoje. Vamos ser sinceros. Está abaixo [...] Não penso só na parte ofensiva. É no contexto geral. Ele pode proteger uma bola, sustentar em um jogo pesado, um cara de força física e experiência”, comentou o comandante.

Ainda durante a declaração, Rogério Ceni reforçou que aquele gol poderia servir como um incentivo, ou conforme descrito pelo treinador: “um recomeço com a camisa do Bahia”. E foi exatamente o que aconteceu. Desde então, Michel Araújo entrou em campo outras seis vezes, marcou três gols e contribuiu com uma assistência.

Ceni elogia evolução de Michel Araújo

Nesta quinta-feira, 12, contra o Red Bull Bragantino, foi o gol do uruguaio que selou o triunfo por 3 a 0 sobre o rival direto na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. Após a vitória com autoridade, o técnico Rogério Ceni novamente falou sobre o jogador, mas desta vez, enaltecendo o bom desempenho recente.

“Parece estar ganhando condicionamento físico melhor, ritmo de jogo, confiança, jogador de muita utilidade, dá mais força quando joga no meio. Pode entrar até pelo lado [...] é um jogador que tem quatro gols nos últimos sete jogos [...] positivo para um meio-campista”, declarou o comandante tricolor, destacando o bom momento de Michel Araújo com a camisa do Bahia.

Veja os números de Michel Araújo pelo Esquadrão desde a 'cobrança' de Ceni

Jogos: 7;

Gols: 4;

Assistências: 1.

Veja os números de Michel Araújo antes da 'cobrança' de Ceni