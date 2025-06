Após desconfiança, Willian José vira peça-chave no ataque do Bahia

De contestado a decisivo: Willian José brilha no Bahia em 2025 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O atacante Willian José carimbou de vez uma vaga no time titular do Bahia. Após superar uma certa desconfiança inicial devido ao seu condicionamento físico, o camisa 12 assumiu a posição entre os onze iniciais da equipe comandada por Rogério Ceni e tem aproveitado as oportunidades.

Nos últimos dez jogos, Willian José começou como titular cinco vezes. Neste recorte, o atacante marcou quatro gols, e distribuiu duas assistências, somando seis participações em gols (1º do time durante o período), e assumiu o posto de artilheiro do clube na temporada, dividindo o topo da lista com Erick Pulga, ambos com oito gols.

Nesta quinta-feira, 12, foi peça-chave no triunfo por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Com uma assistência para o gol de Luciano Juba, e participação direta no segundo tento do Esquadrão no jogo, a atuação do camisa 12 rendeu elogios do técnico Rogério Ceni após o apito final.

Quando a bola cai no pé dele, com um, dois toques deixa jogadores em posição de finalização Rogério Ceni - treinador do Bahia

Apesar de enaltecer a atuação, e de entender que é um jogador de refino técnico indiscutível, o treinador destacou ainda que ele tem condições de elevar o nível de entrega dentro de campo. Segundo Ceni, Willian José tem qualidade o suficiente para aumentar a produção, e que isso vai depender dele, “do desejo de evoluir mais”, conforme descrito pelo comandante.

Não é mais um garoto, mas tem total condição de subir de produção e vai depender dele, do desejo de evoluir mais. Tecnicamente é indiscutível Rogério Ceni - técnico do Bahia

Destaque com pouco tempo em campo

Em 2025, com a camisa do Bahia, Willian José já entrou em campo 30 vezes, sendo o quinto atleta com maior número de jogos no elenco tricolor. No entanto, apesar do alto número de partidas, é apenas o 14º jogador com mais minutos em campo: 1.394 minutos no total — o que equivale a apenas 15 jogos completos. Na temporada, já marcou oito gols e deu duas assistências.