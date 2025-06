Ceni valoriza pausa e elogia atuação do Bahia contra Bragantino

Ceni vê expulsão como decisiva em triunfo do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após o triunfo com autoridade sobre o Red Bull Bragantino, o técnico Rogério Ceni declarou, durante coletiva de imprensa, que a expulsão de Andrés Hurtado, no início da partida, mudou o cenário do jogo, mas que a decisão foi acertada pela arbitragem.

Para o treinador tricolor, a vantagem numérica foi fundamental para o resultado expressivo obtido pelo Esquadrão nesta quinta-feira, 12:

Deu o controle do jogo para a gente Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni celebra pausa e destaca desgaste do elenco

Em partida que marcou o último jogo do Bahia antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, o comandante azul, vermelho e branco, ainda durante a coletiva, comemorou esse intervalo sem jogos: “Vai ser muito importante na parte mental [...] Está todo mundo cansado”.

“Esse time fez 40 jogos. O Bahia, 44. Mas esse time fez 40 jogos nesse espaço de tempo relativamente pequeno, no começo do ano. Então, eles (jogadores) também são merecedores desse descanso mental e físico”, ressaltou o técnico Rogério Ceni, enaltecendo a importância desse período de recesso no calendário, e também celebrando o resultado positivo conquistado antes da parada.

Acho que fizemos um bom jogo hoje e saímos felizes para essa pausa Rogério Ceni - técnico do Bahia

Treinador projeta janela como fator decisivo no Brasileirão

Ainda falando sobre a pausa, o técnico tricolor apontou que as janelas de transferências — tanto a do Super Mundial, que já passou (2 a 10 de junho), quanto a de abre em julho (10 de julho a 2 de setembro) — serão essenciais para a configuração do Campeonato Brasileiro. Segundo Ceni, a janela pode trazer surpresas para a temporada.

Quanto ao posicionamento do Bahia na janela de transferências, o treinador não deu grandes indícios, mas também não desconversou: “Nós vamos analisar o mercado de acordo com o que a gente precisa e tem a condição de fazer”.