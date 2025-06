Michel Araújo aponta expulsão como fator decisivo para o triunfo

Michel Araújo explica como Bahia aproveitou vantagem numérica - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia venceu o Red Bull Bragantino com autoridade na noite desta quinta-feira, 12. Jogando com um atleta a mais durante praticamente toda a extensão da partida, a equipe comandada por Rogério Ceni colocou um ponto final no tabu de 35 anos jogando em Bragança Paulista ao vencer o Massa Bruta por 3 a 0.

Autor do gol que carimbou os três pontos para o Tricolor de Aço, o meio-campista Michel Araújo entrou na segunda etapa e foi importante para o resultado. Após o apito final, o jogador afirmou que a expulsão de Hurtado, nos primeiros minutos da partida, condicionou a postura do Esquadrão em campo.

Segundo o camisa 15, o cartão vermelho permitiu que a equipe comandada por Rogério Ceni tivesse um maior controle do jogo, o que acarretou nas jogadas dos gols, e, consequentemente, no resultado positivo, que além de recolocar o Bahia no G-6 do Campeonato Brasileiro, quebrou o jejum histórico na casa do adversário.

“Acho que a expulsão do Bragantino também ajudou para termos um controle maior do jogo [...] A fase do Bragantino vinha sendo muito boa, melhor do que a nossa [...] Mas qualquer detalhe (expulsão) faz muita diferença e nós conseguimos um bom resultado na casa do Bragantino hoje”, comentou o meio-campista.

"Recomeço" após cobrança do técnico

Com quatro gols marcados nas últimas sete partidas que entrou em campo, a boa fase do uruguaio vem após o técnico Rogério Ceni cobrar “mais entrega” do jogador.

Na ocasião — após Michel Araujo marcar o gol do triunfo sobre o Vitória, no Ba-Vi—, o treinador tricolor falou que o jogador estava abaixo do que poderia apresentar com a camisa azul, vermelha e branca, mas destacou que o tento poderia servir como um “recomeço”.

O gol é legal porque pode ser um recomeço, um incentivo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Desde então, Michel Araújo “deslanchou” a fazer gols com a camisa do Esquadrão, balançando as redes contra Paysandu, pela Copa do Brasil, Náutico, pela Copa do Nordeste, e agora contra o Bragantino, no último jogo do Bahia no primeiro semestre da temporada.