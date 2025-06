Brasil reage, mas sofre derrota para Cuba na Liga das Nações de Vôlei

Seleção Brasileira de vôlei masculino - Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV

Na noite desta quinta-feira, 12, a seleção brasileira masculina de vôlei lutou até o fim, mas acabou derrotada por Cuba por 3 sets a 2 na Liga das Nações, em um Maracanãzinho lotado. Com parciais de 27/25, 26/24, 21/25, 20/25 e 15/13, os cubanos venceram o confronto entre as equipes na competição.

O Brasil começou a partida de forma tímida e sofreu com o bloqueio cubano. Após um primeiro set equilibrado, os visitantes fecharam a parcial em 27 a 25. No segundo, mesmo com bons momentos de Darlan e Flávio, os cubanos mantiveram a consistência e ampliaram a vantagem: 26 a 24.

A virada brasileira veio no terceiro set. Com boa atuação ofensiva de Judson e Flávio, a equipe de Bernardinho reagiu e venceu por 25 a 21. Embalada, a seleção voltou a crescer no quarto set, forçando o tie-break após fechar em 25 a 20.

Na parcial decisiva, o Brasil chegou a abrir vantagem, mas Cuba reagiu e retomou a liderança nos momentos finais. Com erro de ataque de Honorato e uma última bola indefensável, os cubanos fecharam o jogo em 15 a 13.