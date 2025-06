Classificação do Brasileirão é definida para pausa de um mês; veja como ficou

Taça do Brasileirão 2025 - Foto: Divulgação I CBF

A Copa do Mundo de Clubes começa neste sábado, 14, e traz com ela a pausa do Brasileirão. Muito esperado pelos atletas que vêm vivendo um calendário exaustivo, o intervalo acontece após o fim da 12ª rodada do torneio, deixando a tabela do Campeonato Brasileiro congelada até o dia 12 de julho (veja abaixo como ficou).

No último dia do Brasileiro antes das férias, logo após o retorno dos atletas da Data Fifa que classificou a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, foram disputadas seis partidas, com a bola rolando na última quinta-feira, 12.

Na noite dos namorados, teve dupla Ba-Vi em campo: o Bahia venceu o Red Bull Bragantino, que estava em terceiro na tabela, por 3 a 0, consolidando sua entrada no G-6 para uma pausa tranquila.

Do lado Rubro-Negro, o Vitória ficou no zero a zero com o Cruzeiro, que estava em segundo na tabela, e conseguiu escapar da zona de rebaixamento na pausa, se mantendo na 16ª posição. No entanto, o jogo ficou marcado como uma memória triste para o torcedor, que lamentou uma lesão grave em Jamerson.

Entraram em campo também Vasco e São Paulo, com o cruzmaltino vencendo por 3 a 1, e Atlético-MG e Internacional, partida que terminou em 2 a 0 para o Galo e jogou o Inter para a zona de rebaixamento durante as férias.

Jogaram ainda Fortaleza e Santos, com o Peixe vencendo por 3 a 2 e escapando da zona de rebaixamento na última rodada, alcançando a 15ª posição, e Grêmio e Corinthians, que ficaram no empate por 1 a 1.

Agora, a tabela se organiza sob a liderança do Flamengo, com 24 pontos, mantida após o empate do Cruzeiro, vice-líder, com o Vitória. O time rubro-negro não jogou na última quinta-feira, 12, e estará em campo pelo Mundial de Clubes durante a pausa.

Veja a tabela completa: