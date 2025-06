Toco y me voy! Bahia quebra recorde histórico de passes do Brasileirão

Gilberto e Luciano Juba, jogadores do Bahia. - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Ninguém deve estar mais feliz com o triunfo do Bahia por 3 a 0 contra o RB Bragantino, na noite desta quinta-feira, 12, do que o técnico Rogério Ceni. Com autoridade e um jogador a mais desde os 11 minutos do primeiro tempo, o Tricolor se impôs sobre o clube paulista e atingiu o maior aproveitamento nos passes de um time em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2012.

O Tricolor terminou o duelo em Bragança Paulista com 68% de posse de bola, acertando 675 de 718 passes tentados, um aproveitamento de 94%. Sempre auxiliado pelo técnico Rogério Ceni a valorizar a bola, o Tricolor dessa vez foi eficiente e, com gols de Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo, venceu o Massa Bruta como visitante pela primeira vez na história. Os dados foram divulgados pelo perfil OptaJoao.

Após 35 anos, o Esquadrão de Aço deu fim ao jejum incômodo, que durava 17 partidas. Com o triunfo, o Bahia assumiu a quinta posição com 21 pontos e vai passar a pausa para o Super Mundial de Clubes da Fifa no G-6, dentro da zona de classificação para a Conmebol Libertadores.