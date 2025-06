Bahia está escalado com força máxima para enfrentar o Bragantino

Rogério Ceni escala força máxima contra Bragantino pelo G-6 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Buscando entrar na pausa para o Super Mundial de Clubes dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12. O técnico Rogério Ceni vai à campo com força máxima. A bola rola às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Em caso de triunfo tricolor, a equipe comandada por Rogério Ceni encerra o primeiro semestre do ano dentro do G-6 e encosta de vez na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2026. Na configuração atual da tabela de classificação, o Esquadrão ocupa a 7ª posição, com 18 pontos conquistados, enquanto o Braga está na 3ª colocação, com 23 pontos.

O Esquadrão está escalado com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

Já o Massa Bruta vai à campo com: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Jejum histórico em Bragança

Em duelo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Bahia vai tentar pôr fim a um tabu incômodo de 35 anos. Jogando em Bragança Paulista, o Tricolor de Aço jamais conseguiu vencer o Bragantino: são dez derrotas e sete empates em toda a história.