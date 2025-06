Invasão sul-americana! Times do continente seguem invictos no Mundial

Jogadores do Flamengo comemorando gol marcado contra o Chelsea - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os times sul-americanos seguem a todo vapor na Copa do Mundo de Clubes e, surpeendendo os europeus e todo o mundo, ainda estão invictos. Nesta sexta-feira, 20, o Flamengo foi a última equipe a aumentar a lista de vitórias dos clubes da América do Sul após o triunfo por 3 a 1 sobre o Chelsea, que sacramentou a liderança do Rubro-Negro no Grupo D.

Com o resultado, o clube brasileiro aumentou a invencibilidade das equipes sul-americanas, que agora contam com seis vitórias, três empates e nenhuma derrota. Ainda pela 2ª rodada, Boca Juniors e Fluminense ainda podem continuar escrevendo essa história nos duelos contra Bayern de Munique, da Alemanha, e Ulsan HD, da Coreia do Sul, respectivamente.

O time argentino entra em campo ainda nesta sexta-feira, 20, às 22h, diante do Bayern, que estreou goleando o Auckland City por 10 a 0. O Benfica, outro integrante do Grupo C, venceu os neozelandeses por 6 a 0, assumiu a liderança e pressionou as duas equipes pela busca por um resultado positivo.

O Fluminense, por outro lado, busca repetir a boa atuação que surpreendeu todo o mundo no empate em 0 a 0 diante do Borussia Dortmund e seguir na busca pela classificação às quartas de final. Os brasileiros entram em campo neste sábado, 21, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Veja todos os jogos dos clubes sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes: