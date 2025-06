Pivete de Aço, volante Jota renova com o Bahia até 2027; veja

Jota renovou até o fim de 2027 - Foto: Divulgação/ECB

Pivete de Aço! Jogador revelação das divisões de base do Bahia, Jota renovou contrato até o fim de 2027. O meio-campista acumula 10 partidas pelo time profissional e chamou atenção com boas atuações.

Conforme noticiado pelo Portal A TARDE, o técnico Rogério Ceni fez elogios e confirmou que o volante renovaria seu vínculo. Agora, o clube baiano anunciou oficialmente a renovação.

"Jota foi bem contra o Confiança, por isso ganhou minutos hoje. Entre ele e o Everton para entrar, escolhi ele, e para mim foi o melhor jogador dos que entraram. Elegância, solto, trabalhando bem a bola. Ele tem contrato por vencer no mês que vem, mas vamos exercer a cláusula de renovação até dezembro de 2027. Vai continuar trabalhando com a gente", disse Ceni após o triunfo sobre o Náutico.

João Victor Broad Moreira Guimarães, de 21 anos, figurou pela primeira vez no time profissional do Esquadrão de Aço em 2024, contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.

Recentemente, Jota foi titular contra o Confiança pela Copa do Nordeste, em Aracaju, e foi também utilizado no decorrer do triunfo por 3 a 1 sobre o Náutico, também pela competição regional.

De férias, o elenco tricolor só volta aos treinos no dia 28. O próximo jogo será apenas em 9 de julho, contra o Fortaleza, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.