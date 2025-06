5 cidades perfeitas para um bate e volta no São João saindo de Salvador

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Apaixonados pelo São João, os baianos apostam nos pacotes de viagem bate e volta para curtir o arrasta-pé sem preocupação com hospedagem e ainda aproveitar festas em diferentes cidades - mesmo que decida viajar de última hora. Com passagens a partir de R$ 100 e trajetos rápidos saindo de Salvador, milhares de pessoas embarcam rumo ao interior em busca das quadrilhas, do forró e das delícias típicas. Porém, para que a diversão não vire dor de cabeça, o segredo está no planejamento e estratégias simples para driblar os ‘perrengues’.

“Como é um bate e volta, não é necessário levar muita coisa, uma mochila costuma ser o suficiente. Um lanchinho, bebidas para o esquenta antes da festa, roupa reserva, medicamento para evitar enjoos e ressaca e, por fim, um dos mais importantes: edredom. Geralmente os ônibus fazem bastante frio”, aconselha o estudante de educação física e instrutor de musculação, Kristian Araújo Costa Lima. A primeira experiência de Kristian com um bate e volta foi no São João de 2024, quando viajou para Cruz das Almas. O destino este ano? Berimbau (Conceição do Jacuípe).

Viajando por agências de turismo, Kristian conta que nunca passou por maiores perrengues. “Podem ir sem medo, contratem agências de turismo, principalmente se você não entra em recesso no trabalho durante essa época, sabe? Essa é a opção ideal para curtir o São João nos melhores destinos do estado”, afirma. Outro ponto positivo de fazer o bate e volta, afirma o autônomo Abraão Aquiles, é poder aproveitar a festa com tranquilidade.

“Ano passado, por exemplo, fui com meus amigos curtir a festa em Mata de São João, e a melhor parte do bate volta é você poder curtir e dançar bastante sem se preocupar em cansar demais, e poder beber a vontade, sabendo que vai voltar para casa em segurança", explica Abraão Aquiles. Para o vendedor autônomo Marcelo Fiaes, seja bate e volta ou uma viagem mais longa, o mais importante é se antecipar o máximo possível. “Sei que nem todo mundo consegue, mas sempre tento viajar antes do feriado começar para evitar toda a agonia com engarrafamento e longas filas”, conta.

Viajando com a prima Maitê Fiaes para Aracaju nesse São João, Marcelo explica que entende todo o apelo que o bate e volta tem, sobretudo por possibilitar que a pessoa curta festas em cidades diferentes, mas para ele as festas juninas precisam ser curtidas com calma. “Gosto de ficar na cidade, sabe? Não só para um único dia de festa, mas para vários, aproveitando o clima do lugar e tudo o mais que a cidade possa oferecer. Gosto de poder conhecer o lugar e curtir com calma durante os dias de festa”, explica.

De última hora

Mas se de um lado temos Marcelo e a prima se programando com antecedência, do outro temos muitas pessoas que decidem viajar em cima da hora. Proprietário da agência de viagens Anselmo Turismo (@anselmo.turismo), Luís Anselmo explica que, como as viagens de bate e volta são curtas e não exigem tanta programação, é comum que as pessoas decidam viajar de última hora. “Por isso a procura costuma crescer de verdade do dia 20 em diante. Temos aquele boom de clientes”, afirma. E essa busca de última hora acontece, inclusive, nas vésperas da festa de São João, como hoje, dia 22 de junho.

E sim, é possível encontrar um bate e volta para te levar para o Sanju dos sonhos hoje ainda. “Não é garantido, mas sempre existe a chance de ainda haver lugar nos ônibus, basta entrar em contato. Essa procura em cima da hora é bem comum e ainda que o ideal seja que as pessoas se planejem com certa antecedência, sempre deixamos ônibus prontos pensando nessa demanda de última hora”, explica Luís Anselmo, apontando ainda que, em matéria de bate volta, o período das festas juninas é o de maior procura, principalmente para os municípios de Serrinha, Berimbau, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas.

“E Cruz, como nos últimos anos, tem sido o destino mais procurado em 2025. Nossa principal recomendação para os passageiros é que fiquem atentos aos horários de chegada e saída do ônibus, assim como o local onde o ônibus estará estacionado”, aconselha. No entanto, o extenso feriadão - que para muitos começou no dia 19 (Corpus Christi) e segue até dia 24 (São João) - parece ter reduzido o público que costuma optar pelo bate e volta, analisa o proprietário da Axé Bahia Agência de Turismo Salvador (@batevoltaaxebahia), Francisco Venet.

“Como o feriado é extenso, muita gente opta por fazer viagens mais longas para ficar na casa de familiares e isso diminuiu a busca pelo bate e volta esse ano. A procura por Cruz das Almas, por exemplo, que sempre é a cidade mais buscada, caiu cerca de 40% de 2024 para 2025”, afirma Francisco Venet.

E uma dessas pessoas que mudou os planos por causa do feriadão foi a diarista Márcia Santos Pinto. Apaixonada por um bate e volta junino, esse ano ela decidiu viajar com a sobrinha, Anna Cecília Pinto, para a cidade de Amélia Rodrigues para passar os festejos com toda a família.

Cidades variadas

“Só voltamos para Salvador depois de São Pedro e vamos ficar o feriado todo com a família em Amélia Rodrigues, mas sou apaixonada por bate e volta, e costumo fazer mais de um nessa época. Vou para Berimbau, Serrinha, Santo Antônio, Cruz... Onde tiver festa boa, eu vou”, afirma Márcia, que sempre evita levar muita coisa em viagens bate e volta, e se mantém atenta a programação da festa e horários do ônibus. São cuidados, que assim como comidas leves e beber com moderação, os passageiros precisam tomar. Enquanto isso, os motoristas que levam os festeiros pelo estado possuem sua própria lista de cuidados e recomendações.

| Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

De acordo com o médico do sono e psiquiatra José Péricles Magalhães Vasconcelos Filho, o risco mais rápido de ser percebido pelos motoristas é a fadiga. “Pode parecer bobagem, mas o cansaço compromete significativamente o desempenho ao volante, aumentando a sonolência e o tempo de reação, especialmente durante a noite, podendo se assemelhar aos efeitos que o álcool causa”, explica José Péricles, que também é professor do Instituto de Educação Médica (Idomed).

Os sinais mais claros de que o motorista deve parar para descansar, explica o professor, incluem sonolência, dificuldade em manter os olhos abertos, pálpebras pesadas, sensação de “olhos cansados” e “cabeça caindo”, dificuldade de manter o veículo centralizado na pista e lapsos de memória e atenção.

“É recomendado dormir bem na noite anterior e planejar bem a viagem: beber muita água e se alimentar bem, mas evitando alimentos gordurosos, além de fazer pausas, pelo menos, 15 minutos a cada 2 horas de direção, aproveitando para se alongar e fazer leves caminhadas nas paradas”, aconselha o médico.