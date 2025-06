São João do Pelourinho: veja a ordem dos shows neste domingo

Domingou! Veja a ordem dos shows de São João no Pelourinho - Foto: Divulgação

O Pelourinho, no centro histórico de Salvador, segue com a programação do São João da Bahia neste domingo, 22. No palco principal, montado no Largo do Pelourinho, os shows começam às 18h, com apresentação de Adelmo Casé, seguido por Adelmario Coelho e encerrando com Ávine Vinny.

Além do palco principal, a festa se espalha por outros espaços do centro histórico, com apresentações em diversos largos e praças.



Confira a programação completa deste domingo no Pelourinho:

Largo do Pelourinho (a partir das 18h):

Adelmo Casé

Adelmario Coelho

Ávine Vinny

Olodum

Largo Pedro Arcanjo (a partir das 17h30):

Dois Amores

Bando Lua Cheia

Ikaro Mendes

Juliano Madeirada

Zé Paulo

Quininho de Valente

Igor Serravale

Terreiro de Jesus (a partir das 17h30):

Me Beija

Joy Matos

Somos Cinco

Ellen Wilson

Levi Barbosa

Lucas Love

Praça das Artes (a partir das 17h30):

Gereba

João Almeida

Paulinho Boca

Lazzo

Dão

Serravale e Banda

Nadja Meireles

Praça Tereza Batista (a partir das 17h30):

Tayná Agazzi

Pimenta Nativa

Juan e Ravena Franco

Lukas Lima

Lari Marques

Allane Lopes

Coração Partido

Largo Quincas Berro D’Água (a partir das 17h30):

Banda Flor de Maracujá

Cacau com Leite

Raio da Silibrina

Will Coelho

Erick Woods

Bruno Rosa

Praça da Sé (a partir das 17h30):

Jurandy da Feira

John Robert

Dheya Lessa

Lila Sallies

