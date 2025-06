Bell Marques estreia no São João de São Sebastião do Passé

Bell Marques no São João de São Sebastião do Passé - Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM

Na Bahia, metade do ano é passada na espera pelo Carnaval - uma vez que as festas de fevereiro passam, a espera passa a ser pelo São João, e neste ano, as festas juninas receberam uma presença especial que une a sensação dos dois festejos. Pela primeira vez, Bell Marques tocou no São João de São Sebastião do Passé, tocando músicas famosas como Esperando na Janela, Frevo Mulher e Morena Tropicana, além de algumas autorais.

São João de São Sebastião do Passé | Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM

O cantor já costumava se apresentar na cidade em micaretas, além de ter marcado presença no arrastão de inauguração da Central de Abastecimento, e agora inaugura shows em um novo festejo: “É um prazer cantar pela primeira vez no São João de Bastião. Obrigado pelo convite, espero voltar outras vezes”.

São João de São Sebastião do Passé | Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM

Na plateia, muitos fã-clubes e ouvintes que viajaram de municípios vizinhos para assistir ao cantor, como Adriana Pereira, dona de casa que saiu de Salvador para ver o ex-vocalista do Chiclete com Banana.

Depois do show de Bell, a plateia acompanhou ainda as apresentações de Gabriel Bandarra, Bando da Lua, Jairo e Beto e Adalto Morais. No evento, aconteceram também arrastões em homenagem a servidores municipais e o Arraiá do Sociá, da Secretaria de Assistência Social.

São João de São Sebastião do Passé | Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM

Os festejos na cidade começaram na última sexta-feira, 20, e contam com shows gratuitos até a noite da próxima terça, 24. Neste domingo, 22, as principais atrações são Zé Felipe, Xote Mania e Jó Miranda, artista local.

Na segunda-feira, 23, será a vez de Solange Almeida, João Oxente e Alanzinho e Forró Feijoada, com o último dia de festejos ficando por conta de Mari Fernandez, Rony Fernandes, Cláudio Nunes e Serra Norte.

São João de São Sebastião do Passé | Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM

São João de São Sebastião do Passé | Foto: Abimael Miranda e Valter Júnior / ASCOM