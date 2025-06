Flávio José critica presença reduzida do forró no São João

- Foto: Acervo pessoal

Durante apresentação no São João de Santo Antônio de Jesus, neste sábado, 21, o cantor Flávio José comentou a perda de espaço do forró nas festas juninas. Em entrevista ao Blog do Valente, ele afirmou que, em alguns eventos, sua participação tem servido apenas como justificativa simbólica para a ausência do gênero.

Às vezes me sinto usado..." Flávio José - cantor



“Às vezes eu me sinto usado, quando me colocam junto com atrações que não têm nada a ver com a festa. É como se eu estivesse ali só para dar uma satisfação. Pra quando alguém reclamar ‘Cadê o forró?’, a resposta será: ‘Tinha Flávio José lá’”, disse.

Flávio também destacou que a situação varia entre os municípios. “Tem lugares que não têm mais ninguém do forró na programação, outros têm apenas um artista. Por outro lado, há cidades que estão fazendo um bom trabalho, com uma programação autêntica e, principalmente, com apoio aos artistas da terra. Isso eu acho muito bacana”, afirmou.

O artista reconheceu que as festas juninas têm se transformado, mas defendeu a preservação do forró como parte essencial da identidade do São João. Para ele, é possível acolher diferentes estilos musicais, sem apagar as raízes da celebração.