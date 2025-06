Marquinhos Navais diz que duvidou de sucesso de música de arrocha

Marquinhos Navais cantou no São João da Bahia - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

O pernambucano Marquinhos Navais está fazendo sucesso no mundo do arrocha com a música ‘Toque Carinhoso’. Durante o São João da Bahia, na noite deste domingo, 22, o artista contou com exclusiva ao Portal MASSA! que não imaginava que a canção teria um impacto tão grande em sua carreira.

“Me sinto feliz com essa galera que está abraçando esse trabalho maravilhoso. ‘Toque Carinhoso’ está tomando uma proporção grandiosa e eu não achava que a música iria tomar essa proporção. Do nada, a música começa a tomar essa proporção enorme e tudo começa a acontecer. Só tenho que agradecer a Deus e a cada uma dessas pessoas que estão ouvindo a música”, afirmou Marquinhos Navais.

Animado com o reconhecimento, Marquinhos comentou sobre sua vontade de colaborar com artistas do cenário musical baiano, com quem se identifica.

“Pablo, Tierry, Thiago Aquino, Silvanno Salles. Tem muito artista massa aqui que faz parte do meu dia a dia”, declarou.

Repercussão de ‘Toque Carinhoso’ n as plataformas digitais

‘Toque Carinhoso’ se tornou o principal destaque do cantor: já são mais de cinco milhões de reproduções nos serviços de streaming, dois milhões de visualizações no YouTube e 1,1 milhão de seguidores no Instagram. No TikTok, os vídeos do artista somam mais de 30 milhões de visualizações, com mais de nove milhões de curtidas e cerca de 715 mil compartilhamentos.