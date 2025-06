Vídeo: Pelourinho lota e tem acesso ao palco principal bloqueado

Acesso ao palco principal foi fechado - Foto: Acácia Vieira/Ag. A TARDE

O Pelourinho, no centro histórico de Salvador, continua com a programação do São João da Bahia neste domingo, 22, mas o acesso ao palco principal, montado no Largo do Pelourinho, foi temporariamente fechado após atingir a lotação máxima.

A medida foi tomada devido à grande concentração de público. Neste domingo, os shows no palco principal começaram às 18h, com apresentações de Adelmo Casé, Adelmario Coelho e Ávine Vinny.

Confira a programação completa deste domingo no Pelourinho:

Largo do Pelourinho (a partir das 18h):

Adelmo Casé

Adelmario Coelho

Ávine Vinny

Olodum

Largo Pedro Arcanjo (a partir das 17h30):

Dois Amores

Bando Lua Cheia

Ikaro Mendes

Juliano Madeirada

Zé Paulo

Quininho de Valente

Igor Serravale

Terreiro de Jesus (a partir das 17h30):

Me Beija

Joy Matos

Somos Cinco

Ellen Wilson

Levi Barbosa

Lucas Love

Praça das Artes (a partir das 17h30):

Gereba

João Almeida

Paulinho Boca

Lazzo

Dão

Serravale e Banda

Nadja Meireles

Praça Tereza Batista (a partir das 17h30):

Tayná Agazzi

Pimenta Nativa

Juan e Ravena Franco

Lukas Lima

Lari Marques

Allane Lopes

Coração Partido

Largo Quincas Berro D’Água (a partir das 17h30):

Banda Flor de Maracujá

Cacau com Leite

Raio da Silibrina

Will Coelho

Erick Woods

Bruno Rosa

Praça da Sé (a partir das 17h30):

Jurandy da Feira

John Robert

Dheya Lessa

Lila Sallies

