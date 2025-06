Adelmário Coelho pede protagonismo do forró raiz no São João

Cantor relembrou a origem da festividade - Foto: Acácia Vieira/Ag. A TARDE

Uma das principais atrações na noite deste domingo, 22, no Largo do Pelourinho, Adelmário Coelho cobrou a presença de artistas locais nas festas tradicionais do São João. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o cantor relembrou a origem da festividade e pediu o protagonismo do forró raiz para destacar a responsabilidade social e cultural dos setores públicos.

"Os artistas locais deveriam ser mais prestigiados. O setor público tem essa responsabilidade, que eu diria responsabilidade social e cultural com essas pessoas que verdadeiramente sustentam a nossa cultura. O forró existe por essa base, aquelas pessoas que fazem o forró tradicional. Se não, evidentemente que isso não existiria", afirmou.

Questionado sobre a utilização de artistas de outros gêneros musicais, Adelmário foi cauteloso ao afirmar que não discorda da decisão, mas citou o apelo popular para pedir cantores tradicionais do forró.

"Eu não sou contra que você faça uma pequena mistura. Agora, o anfitrião da festa? Você quer dançar o quê hoje? Forró, não é? O gestor do evento precisa ter essa sensibilidade. O anfitrião da festa é o forró. E aí, claro, você pode contemplar, não tem problema não. Em Caruaru, dia 13 de junho, cantou eu, o Tarcísio [do Acordeon], depois veio Léo Santana. Mas teve aí, ó, quase 80% de forró. Depois quebra um pouco, não tem problema", concluiu.

Adelmário Coelho foi somente um dos artistas a brilhar no Largo do Pelourinho. Além do baiano, Adelmo Casé também subiu aos palcos, que ainda contarão com a presença de Ávine Vinny e o bloco-afro Olodum.