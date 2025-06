Pelourinho ganha mais duas atrações nesta noite; confira

- Foto: Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

Neste domingo, 22, o São João da Bahia continua nos palcos do Centro Histórico, em Salvador. Para quem escolheu o Pelourinho para curtir, uma novidade: Olodum e a dupla sertaneja Péricles e Leonardo entram na grade de atrações do palco principal, no Largo do Pelourinho.



A partir das 18h, o público que for ao local irá curtir shows de Adelmo Casé, Adelmário Coelho, que fará um tributo a Luiz Gonzaga e Dominguinhos com a banda Negra Cor, Ávine Vinny, o balanço do Olodum e o som sertanejo da dupla Péricles e Leonardo