Brilho de Candeias faz estreia em Salvador e exalta resgate cultural

Quadrilha Junina Brilho de Candeias - Foto: Flávia Requião

Presente pela primeira vez no São João da Bahia 2025, em Salvador, a Quadrilha Junina Brilho de Candeias se apresentará na noite deste domingo, 22, no Parque de Exposições. Em conversa com o Portal A TARDE, uma das integrantes do grupo, Edna Santos, ressaltou a emoção de estar celebrando a data na capital baiana.

“É muito importante toda essa valorização da quadrilha Junina. Eu não sei nem explicar, é muita emoção”, declarou.

Edna, conhecida pelo seu nome artístico, Rosa, disse que sua emoção vem principalmente de ver os filhos protagonizando esse momento.

Minha filha, Cris, é a rainha e meu filho, Estefano, é o rei da quadrilha Brilho de Candeias, a emoção é muito maior”, relatou emocionada.

A Quadrilha Junina é uma ação da Prefeitura de Candeias por meio da Secretaria de Cultura. Ao todo, o grupo conta com mais de 60 integrantes.