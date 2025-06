Fãs de Gustavo Mioto revelam loucuras que já fizeram pelo cantor

Estudantes afirmam ser fãs do cantor desde 2018 - Foto: Franciely Gomes / Ag. A TARDE

Apesar de ser a sexta atração da noite deste domingo, 22, o cantor Gustavo Mioto já está sendo aguardado pelos fãs. Um grupo de três amigas chegou cedo prata garantir o lugar na grade do palco do Parque de Exposições de Salvador, onde acontece o São João da Bahia 2025.

As estudantes Cecília Amaral e Soraya Santana afirmaram que são fãs do dono do hit “Solteiro Não Trai” desde 2018 e sempre acompanham os shows dele na capital baiana.

Já a auxiliar de logística Alice Borges revelou que viajou para diversas cidades e estados atrás do sertanejo. “Já fui pra Goiânia, já fui pra São Paulo, fui pro DVD dele, já fui pra Ribeira do Pombal, já fui pra Crisópolis, já fui pra vários lugares”, disse.

Gustavo Mioto, 28 anos, cantor e compositor | Foto: Reprodução/Instagram/@gustavomioto

As meninas ainda afirmaram que a expectativa está alta para o show e declararam apoio para o romance de Mioto e Ana Castela, que é marcado por muitas idas e vindas. “Apoiamos! Podem voltar, podem voltar”, dispararam em coro.

Já sobre a carreira internacional do artista, as fãs garantiram que estão prontas para apoiá-lo em qualquer fase. “A gente tem certeza que o álbum Coutry vai ser lindo, o projeto vai ser muito bonito”, disse Soraya.

“Estamos aqui sempre para apoiar ele em qualquer projeto, que ele aparecer, a gente está aí para mandar para frente. E vamos subindo!”, concluiu.