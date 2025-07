Tradicional pastelaria é alvo de ataque criminoso no Cabula

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma famosa pastelaria localizada na Rua Tenente Valmir Alcântara, 182, no bairro do Cabula em Salvador, foi alvo de incêndio e furto na madrugada de quarta-feira, 25. O estabelecimento de nome Maria Bonita foi invadido por uma pessoa que subtraiu eletrodomésticos e bebidas e, logo após a ação, teria ateado fogo no local.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o fato e informou que a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) instaurou um inquérito para investigar uma ocorrência de incêndio e furto, em um estabelecimento comercial, na madrugada de quarta-feira (25), no bairro do Cabula.

Ainda de acordo com a polícia, uma pessoa teria invadido o local e subtraído eletrodomésticos e bebidas alcoólicas. Após o furto, o suspeito ateou fogo no estabelecimento. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato, bem como identificar o autor do crime.

No perfil oficial da pastelaria houve um pronunciamento sobre o fato lamentando todo o ocorrido e pontuando que o estabelecimento vai precisar ficar fechado por um período. A Pastelaria Maria Bonita foi arrombada e atacada por criminosos durante a madrugada. Foi saqueada e incendiada. Por ora, precisaremos dar uma pausa. Mas seguimos com fé, força e gratidão por todo o apoio que já estamos recebendo", diz um trecho do texto. "A Maria Bonita é feita de afeto, e é com ele que vamos nos reerguer", diz outro trecho da publicação.

Nos comentários, os clientes também se mostram consternados com a situação e revoltados. "É inacreditável uma coisa dessas", disse um seguidor. "Quanta crueldade. Deus vai abençoar vocês e vocês vão voltar melhor do que antes", escreveu outro seguidor. "É inacreditável e revoltante isso. Uma tristeza saber que não teremos o melhor pastel de Salvador por um tempo", escreveu uma seguidora. "Que Deus conforte e erga vocês mais fortes ainda", disse outra.