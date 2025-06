Homem é encontrado amarrado em poste e sem cabeça em Salvador

Crime aconteceu na noite de domingo, na Rua das Acácias - Foto: Reprodução Polícia Civil

Mais um crime brutal foi registrado na capital baiana. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite do domingo, 22, amarrado a um poste e sem cabeça, no bairro da Valéria. O caso, segundo a Polícia Militar, aconteceu na Rua das Acácias.

Informações iniciais dão conta de que ele participava de uma troca de tiros, quando foi capturado por rivais e assassinado a tiros. PMs da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Valéria) estiveram no local, mas não encontraram nenhum suspeito.

Por meio da assessoria de comunicação, a Polícia Civil informou que o caso será apurado por investigadores da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os- Santos (DH- BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do crime", disse o órgão.