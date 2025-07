Casarões ameaçam desabar e ruas em Salvador são interditadas

Ruas interditadas ficam no Santo Antônio e no Comércio - Foto: Reprodução G1 Bahia

Ruas dos bairros do Santo Antônio Além do Carmo e do Comércio, em Salvador, precisaram ser interditadas por conta de risco de desabamento de alguns casarões históricos. Nesta quinta-feira, 26, parte de um imóvel antigo que fica no Santo Antônio será demolido, segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Parte de um casarão, na rua dos Perdões, no Santo Antônio, desabou, no último domingo, 22, e deixou os moradores da região preocupados. Este é o mesmo prédio que pegou fogo, em fevereiro último, e, desde o ocorrido, apresenta riscos de desabamento.

O imóvel, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) passou por uma vistoria, onde ficou constatado que as partes laterais apresentam o maior risco de desabamento. Representantes do Iphan estiveram no local nessa quarta-feira, 25, e autorizaram a demolição de parte da estrutura.

Rua no Comércio

Já no Comércio a rua Pinto Martins está interditada há três meses devido a um casarão histórico que apresenta risco de desabamento. O imóvel, que fica localizado entre as ruas Portugal e Guindastes dos Padres, também é tombado pelo.

Uma decisão da Justiça Federal, de março deste ano, determinou que o dono do imóvel, a União e o Iphan elaborem e executem um projeto de obras para a recuperação do local. Até o momento, nada foi feito, por isso a rua segue interditada.

Em abril, a via foi interditada após o órgão emitir um ofício para a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que acionou a Superintendência de Trânsito da capital (Transalvador). Segundo o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo, a área é constantemente acompanhada pela prefeitura. Por meio de nota, a Sedur afirmou que cabe ao Iphan realizar intervenções no casarão. As informações são do G1.