Rede de supermercados abre 800 vagas de emprego em Salvador

Os interessados devem se cadastrar no site oficial da empresa - Foto: Divulgação

O Grupo Mateus vai abrir 800 vagas de emprego para sua nova unidade em Salvador, que funcionará no antigo terreno do Hiper Bompreço, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). A data de inauguração ainda não foi divulgada oficialmente.

Os interessados devem se cadastrar no site oficial da empresa, onde podem consultar as oportunidades disponíveis na capital baiana. Até o momento, há vagas para o cargo de assistente de compras, destinadas à loja que será inaugurada em novembro no Shopping Salvador Norte, localizado no bairro São Cristóvão.

Entre as funções atribuídas aos assistentes estão: apoio administrativo nos processos de compra, emissão de notas fiscais, contratação de transportadoras, cadastro de fornecedores e acompanhamento da entrega dos pedidos.