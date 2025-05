Rede mercadista será instalada onde funcionava Hiper Bompreço da Av. ACM

Pretensão do Grupo Mateus é transformar imóvel em uma loja com formato moderno que integra as bandeiras de atacarejo, varejo e eletro - Foto: Divulgação

O imbróglio com a disputa envolvendo o antigo terreno do Hiper Bompreço, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do Iguatemi, em Salvador, parece estar próximo do fim. O Tribunal de Justiça da Bahia autorizou a assinatura do contrato de locação entre o Grupo Mateus e os responsáveis ​​pela propriedade.

A nova decisão derrubou um liminar favorável ao Carrefour, o que representa uma virada de chave no processo de reocupação do local. Sendo assim, a decisão abre o caminho para que Salvador receba a segunda unidade dos maiores varejistas do Norte e Nordeste.

A rede de supermercados Carrefour , uma das maiores do Brasil, anunciou no início de 2024, o fechamento das lojas hipermercado da Bahia. O cenário envolve fornecedores, promotores e terceirizados, totalizando a estimativa de 4 mil postos de trabalho que serão perdidos. A estimativa é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores de Supermercados (SintraSuper).

A instalação do Grupo Mateus dependerá de formalizações contratuais. A instalação da rede na cidade, traz à cidade, geração de empregos, atraindo investimentos e movimentando a economia local.

Caso a operação se concretize, a expectativa é de geração de pelo menos 800 empregos diretos, além das centenas de vagas indiretas impulsionadas nos setores de manutenção predial, serviços gerais, transporte e logística.

A pretensão do Grupo Mateus é transformar o imóvel em uma loja com formato moderno que integra as bandeiras de atacado, varejo e eletro da companhia, o que favoreceria o consumidor ao ter mais uma opção de pesquisa e compras.

A chegada do novo empreendimento também traz reflexos para a arrecadação de impostos fiscais como ISS e ICMS, tributos que podem ser revertidos em melhorias do serviço público.