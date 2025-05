Influenciadora assassinada ao vivo “previu” a própria morte; entenda

Valéria Márquez tinha 23 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Valéria Márquez, de 23 anos, que foi morta enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok, na última terça-feira, 13, “previu” que seria assassinada e mostrou preocupação horas antes do ocorrido. O caso aconteceu no México.

A moça estava em seu salão de beleza, no shopping Santa María, em Zapopan. Uma mulher que estava no local informou a Valéria que um homem apareceu para deixar um presente a ela, mas que queria fazer isso pessoalmente.

“Talvez eles fossem me matar ou algo assim”, disse a influenciadora no momento. “Não, era uma presente, mas era como um presente caro”, rebateu a moça. “E ele veio com o quê, uma moto? Eles iam me pegar ou o que?”, perguntou Valéria.

A criadora de conteúdo informou que iria embora do local, mas foi convencida a ficar pela amiga que estava no salão de beleza. Na sequência, um homem chegou, confirmou a identidade da tiktoker e a acertou com dois tiros enquanto ela estava ao vivo.

De acordo com testemunhas e autoridades, o homem chegou ao local de moto e chamou a atenção da influenciadora. Uma mulher não identificada aparece e interrompe a transmissão.

Os familiares da jovem chegaram ao salão minutos depois, mas a influencer já estava morta. O Ministério Público da cidade abriu uma investigação para encontrar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias.

Quem era Valéria Márquez?

Além de criar conteúdo para a internet, Valeria Márquez era modelo e empreendedora, dona do salão de beleza Blossom, localizado em Jalisco, no México. Ela também foi Miss Rosto em 2021, em Guadalajara.

No Instagram, a mexicana acumulava 90 mil seguidores, mas o número aumentou após a repercussão do crime, subindo para 119 mil. Ela também tinha milhares de seguidores no TikTok, mas a conta está desativada no momento.