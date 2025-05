Influenciadora descobre politraição: “Eu era amante da amante”

Ravena Hanniely tem 24 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A musa da Barroca Zona Sul, Ravena Hanniely, de 24 anos, viveu um verdadeiro enredo de novela mexicana recentemente e decidiu contar o que aconteceu. A influenciadora revelou, em uma interação com fãs por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, que descobriu estar envolvida em uma “politraição”.

Segundo Ravena, o relacionamento já durava cerca de seis meses quando ela começou a notar mudanças no comportamento do namorado, que passou a se ausentar com frequência, evitava encontros e apresentava desculpas pouco convincentes. Desconfiada, ela contratou um profissional para acompanhá-lo e o resultado da investigação foi mais complexo do que imaginava.

O homem, que dizia estar em um relacionamento exclusivo com Ravena, era na verdade casado. Além disso, mantinha outra mulher fora do casamento, além da própria influenciadora. “Achei que estava em um namoro, mas na verdade era parte de uma equação com quatro pessoas”, disse ela ao relatar a história nas redes sociais.

A blogueira disse que a confirmação da traição múltipla veio por meio de fotos, mensagens e áudios obtidos pelo detetive. A outra amante, de acordo com Ravena, também acreditava estar em uma relação exclusiva. Já a esposa desconhecia completamente a existência das duas envolvidas.

Depois da exposição do caso, os internautas a brincar com o termo “politraição” — usado para descrever traições simultâneas, com vários envolvidos que não sabem da existência uns dos outros. Ravena encarou a situação com bom humor.

“Hoje eu rio, mas na hora fiquei em choque. E pensar que eu ainda me sentia culpada quando ele não respondia. No fim, ele tinha mais agenda amorosa do que tempo disponível”, comentou.