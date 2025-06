Perigo: casarão que pegou fogo em Salvador desaba parcialmente

Casarão atingido por incêndio desabou parcialmente - Foto: Divulgação | Ascom Codesal

O casarão que ficou destruído após ser atingido por um grande incêndio em fevereiro deste ano, desabou parcialmente neste domingo, 22, em Santo Antônio Além do Carmo. Apesar do choque, ninguém ficou ferido.

As paredes do imíovel, localizado na Rua dos Perdões, desabaram e uma nuvem de fumaça e poeira tomou conta do local.

Após o desabamento, parte dos escombros ficaram espalhados na Travessa Rocha Pombo, na lateral do imóvel. O local foi interditado.

Por meio de nota, a Defesa Civil de Salvador, Codesal, infromou que isolou a área e encaminhou à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Sedur, uma demanda para que as estruturas em risco sejam demolidas.

Relembre o Incêndio

O incêndio de grandes proporções atingiu o casarão no dia 20 de fevereiro deste ano não deixou feridos, porém danificou muito o imóvel.

Segundo moradores da região, o local era habitado por pessoas em situação de rua, que receberam auxílio para sair do casarão e não ficaram feridas.

O incêndio começou a ser registrado por volta das 19 horas, se espalhando rapidamente pela estrutura.

