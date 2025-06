Duas pessoas morreram afogadas nos últimos dias em praias de Salvador

Porto da Barra - Foto: Reginaldo Rigueira / Ag. A TARDE

Duas pessoas morreram afogadas nas praias de Ipitanga, em Stella Maris, e na do Porto da Barra, em Salvador. Os casos aconteceram neste sábado, 21, e no último domingo, 22, respectivamente.

No sábado, um jovem de 18 anos desapareceu após ser arrastado por uma corrente marítima na praia de Ipitanga, região do bairro de Stella Maris. O corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira, 23, por equipes do Salvamento Marítimo de Salvador, Salvamar.

Por meio de nota, a Secretaria de Ordem Pública, Semop. disse que o incidente aconteceu depois do encerramento das atividades dos postos de salvamento nas praias.

Já no domingo, o corpo de uma pessoa foi encontrado por banhistas na praia do Porto da Barra. De acordo com a Polícia Civil, PC, a morte foi registrada como afogamento.

O corpo da vítima foi encontrado próximo ao Forte Santa Maria. As guias para remoção e perícia já foram expedidas pela organização.