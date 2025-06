Um morre e dois ficam feridos em ataque do CV no Subúrbio de Salvador

Vítima fatal trabalhava na hora do ataque - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros, na manhã deste domingo, 22, no Porto das Sardinhas, em São João do Cabrito, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Durante o ataque, outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os sobreviventes, que não tiveram os nomes revelados, são uma mulher, de 54 anos, e um homem, de 47. Eles foram encaminhados ao Hospital do Subúrbio e o estado de saúde deles não foi informado.

Informações preliminares apontam que o ataque foi feito por integrantes da facção Comando Vermelho (CV) que agem no bairro de Rio Sena, também no Subúrbio. Eles teriam ido ao local para fazer um acerto de contas com rivais que comandam a área do Porto das Sardinhas.

Os criminosos teriam chegado ao local já atirando em direção a um grupo de pessoas que conversavam. Ainda segundo testemunhas, o rapaz morto trabalhava na localidade como vendedor e não tinha envolvimento com a criminalidade. “Estão dizendo que foi morto por engano”, disse uma fonte policial, sob anonimato.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores do crime. Oitivas de testemunhas serão realizadas e poderão auxiliar no esclarecimento do caso”.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram o levantamento cadavérico e encaminharam o corpo do rapaz para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde passará por necropsia.