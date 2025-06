Apostador de Salvador leva sozinho bolada da Lotomania

Aposta de Salvador foi feita por meio eletrônico - Foto: Repordução

Eita, que nesse São João tem soteropolitano rindo à toa. Isso porque, na noite desta sexta-feira, 20, um sortudo de Salvador acertou sozinho as 20 dezenas da Lotomania e levou uma bolada de mais de R$ 11 milhões. Para ser mais preciso, o prêmio sorteado no concurso 2786 foi de R$ 11.078.847,67.

A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira que administra a loteria. Conforme o órgão, o apostador fez o jogo por meio eletrônico. Os números sorteados foram: 0; 5; 11; 19; 28; 31; 32; 41; 44; 45; 47; 51; 54; 56; 59; 72; 77; 82; 84 e 91.

E para quem pensa que a sorte dos soteropolitanos parou por aí, enganou-se. Outra aposta da Lotomania feita na terra do dendê também foi premiada. Só que neste caso, o apostador levou um prêmio por errar todas as dezenas sorteadas.

É isso mesmo. Neste concurso, onde as chances de acertar os 20 números são as mesmas de errar todos, o tido ‘azarão’ também sai com uma bolada. Não tão gorda, quanto a de quem acerta tudo. Mas, com certeza, com uma grana que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Na Lotomania desta sexta-feira, o jogador, digamos, menos ‘sortudo’ garantiu nada mais, nada menos que R$ 166.013,17. Está bom, não é?

No concurso 2786 a divisão do prêmio ficou assim:

• 20 acertos: 1 aposta ganhadora (R$ 11.078.847,67)

• 19 acertos: 8 apostas (R$ 41.503,28 cada)

• 18 acertos: 90 apostas (R$ 2.305,74 cada)

• 17 acertos: 866 apostas (R$ 239,62 cada)

• 16 acertos: 6.032 apostas (R$ 34,40 cada)

• 15 acertos: 21.112 apostas (R$ 9,82 cada)

• 0 acertos: 1 aposta (R$ 166.013,17)

O próximo sorteio será realizado na segunda-feira, 23.