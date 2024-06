Aposta de cidade baiana fatura R$ 1 milhão na Lotomania | A TARDE

Um morador ou uma moradora do pequeno município de Pintadas, na região de Feira de Santana, teve um 'sextou' daqueles, ontem, 24. Foi de lá a aposta simples, de apenas R$ 3, premiada com R$ 1 milhão no concurso 2625 da Lotomania.

As 20 dezenas sorteadas foram 01, 07, 11, 19, 22 , 26 , 34, 36, 38, 40, 41, 50, 54, 58, 67, 74 , 75, 81, 85 e 93. O prêmio total, segundo a Caixa Econômica Federal é de R$ 1.002.605,83.

Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pintadas possui uma população de 10.325 pessoas, sendo 5.155 homens e 5.170 mulheres.

