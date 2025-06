Delegacia de Salvador é evacuada às pressas por risco de explosão

Material apreendido com o homem preso - Foto: Divulgação PM Bahia

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (Bope) e civis da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), unidade especializada da Polícia Civil, foram acionados na noite da quinta-feira, 19, para retirar um material explosivo do prédio da Central de Flagrantes, localizado na 1ª Delegacia Territorial do Barris.

Os explosivos haviam sido apreendidos momentos antes em poder de um homem, que foi preso no bairro de Marechal Rondon, na localidade Inferninho, por policiais militares, após denúncia. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, por conta do risco de explosão, a unidade precisou ser evacuada.

Com o suspeito, que não teve o nome revelado, foram apreendidos quatro bananas dinamites, 38 pavios para explosivos, 31 munições de espingarda calibre 12, três rádios comunicadores com carregadores, 70 porções de crack, 27 pinos de cocaína, embalagens para acondicionar droga, um colete balístico, duas capas de coletes e uma quantia em dinheiro. O material estava em uma mala e uma sacola.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de munições e produção de explosivo. Ele segue custodiado na carceragem da unidade policial à disposição do Poder Judiciário.