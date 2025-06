Ameaça no MDS: suspeito revela que bomba era para explodir STF

MDS - Foto: Reprodução

O homem que ameaçou a explodir o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), identificado como Flávio Pacheco da Silva, de 52 anos, revelou como recebeu a bomba para destruir a pasta na quinta-feira, 22.

Em interrogatório, ele afirmou que ganhou o artefato explosivo de uma pessoa, que não teve o nome identificado, dentro da casa, com o pedido para que explodisse o Supremo Tribunal Federal (STF).

À polícia, o homem disse, de acordo com a coluna Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, que o material era produzido com PVC, papelão e pólvora. Ele ainda disse que o explosivo que levou ao ministério não tinha capacidade de ignição e que ele jamais teria coragem de explodir o local.

Na ocasião, Flávio também diz sofrer perseguição política desde 2022 e que chegou a ser torturado após pedir para deixar o país, segundo consta na coluna, publicada.

O caso

Um homem ameaçou explodir uma bomba no MDS, na tarde desta quinta-feira, 22. O autor da ameaça estava acompanhado de uma mulher e duas crianças.

De acordo com informações preliminares, o homem teria detonado um artefato dentro das dependências do ministério antes de se dirigir à área externa do prédio.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam em negociação com o suspeito, que foi visto segurando uma menina no colo enquanto conversava com os policiais. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionado para prestar apoio.