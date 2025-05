Homem ameaça explodir bomba no Ministério do Desenvolvimento Social

- Foto: Redes sociais

Uma homem ameaçou explodir uma bomba no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), na tarde desta quinta-feira, 22. O autor da ameaça estava acompanhado de uma mulher e duas crianças.

De acordo com informações preliminares, o homem teria detonado um artefato dentro das dependências do ministério antes de se dirigir à área externa do prédio.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam em negociação com o suspeito, que foi visto segurando uma menina no colo enquanto conversava com os policiais. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) também foi acionado para prestar apoio.

A ocorrência aconteceu nas imediações do bloco A da Esplanada dos Ministérios, região onde também funcionam outros órgãos federais, como os Ministérios dos Esportes e dos Direitos Humanos e da Cidadania.

