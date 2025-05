Câmara dos Deputados aprova aumento salarial para servidores federais

Texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta, 21 - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta, 21, o Projeto de Lei que garante o reajuste salarial para servidores do governo federal. Foram 388 votos a favor do aumento e 43 contrários.

O projeto prevê também a reorganização de cargos dentro dos ministérios, além da criação de um plano de carreiras para os funcionários. As propostas apresentadas pelos deputados federais para alterar o texto não foram aprovadas.

O plano de carreira também será discutido em um grupo de trabalho, após garantia do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) na reunião dos líderes da Casa. As discussões devem ser coordenadas pelo deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), com início nas próximas semanas.

A ideia é que o tema seja pautado no Plenário da Câmara ainda neste semestre. "Todos os partidos da Casa estarão representados com um membro. Nós daremos um prazo de 45 dias para que esse grupo de trabalho elabore um proposta e eficiência da máquina pública do nosso país. Este projeto, penso eu, não representa um polo ou outro representado nesta Casa. Ele atende, esse grupo de trabalho, a uma sociedade que pede, que clama, por serviços públicos de melhor qualidade. Eu penso que nós podemos, sim, dar uma grande contribuição", afirmou Hugo Motta.

Custo bilionário

O reajuste salarial trará impactos no orçamento público. Somente em 2025, o custo terá um impacto de R$ 18 bilhões, chegando a R$ 26,8 bilhões no próximo ano. Para 2027, o valor deve chegar a R$ 29,2 bilhões, uma despesa total de R$ 73 bilhões.