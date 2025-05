"Chupa aqui para ver se sai leite", dispara deputado em plenário

Deputado federal Zé Trovão (PL-SC) - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

Exaltado, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) criticou o projeto de reajuste dos servidores, enviado pelo Executivo, o qual classificou como “promessa vazia” e usou a expressão de baixo-calão no momento da orientação dos votos.

“Nós não podemos, de maneira alguma, com um discurso populista e mentiroso, inventar uma história aqui dentro. ‘Deixa uma classe de fora e ajuda somente um, o resto a gente vê depois’. Olha, chupa aqui pra ver se sai leite. Isso aqui é papo furado”, afirmou nesta quarta-feira, 21.

Para o parlamentar, a proposição não atende a todos os servidores e aproveitou o momento do discurso para criticar o governo federal.

“Não consigo enxergar de maneira alguma. Nós não podemos deixar de fora nenhuma categoria. [...]. Que o governo federal continue apenas atendendo aquilo que é interesse próprio e deixando de lado o interesse do Brasil”, declarou durante a defesa do posicionamento da minoria.

Reajuste dos servidores

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 21, o projeto de lei (PL) que reajusta o salário dos servidores do Executivo. Foram 388 votos favoráveis e 43 contrários. A proposta, no entanto, foi fatiada e os trechos que tratavam de progressão de carreiras e rearranjo de cargos foram retirados do texto.

Próximo passo

Com a aprovação da matéria em plenário, o projeto segue para o Senado Federal para apreciação dos senadores. Caso tenha aval, o documento para sanção presidencial.