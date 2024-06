Zé Trovão parte para cima de Janones após arquivamento de ‘rachadinha’ | A TARDE

O deputado federal bolsonarista Zé Trovão (PL-SC) protagonizou uma briga com o colega André Janones (Avante-MG), após sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovar o arquivamento do pedido de cassação do mandato do aliado do presidente Lula (PT).

A ação que poderia cassar o mandato do membro do Avante tratava sobre um suposto esquema de “rachadinha” em seu gabinete com os seus assessores parlamentares para cobrir despesas de campanhas eleitorais. A representação foi apresentada pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2023.

Após as decisões dos membros do colegiado, relatada pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL), os ânimos entre Zé Trovão e Janones afloraram tendo o estopim quando os bolsonaristas começaram a gritar e ofender o aliado de Lula.

Nas redes sociais, circulam vídeos no momento em que a confusão se alastrou pelos corredores da sala da Comissão, com novos xingamentos e ameaças de agressão.

“Só nós dois, moleque golpista. Quebro a sua cara com um soco”, disse Janones.

A declaração foi retrucada pelo deputado Nikolas Ferreira, com a seguinte frase: “Bate, rachadinha”.

Assista





Reprodução | Redes Sociais

