Zé Trovão faz acusações contra ex e Câmara após atrasar pensão

O deputado federal bolsonarista Zé Trovão (PL) fez ataques à Câmara dos Deputados e também à sua ex-mulher, após ter o pedido de prisão decretado, nesta sexta-feira, 28, por atraso na pensão alimentícia do filho.

Em desabafo nas redes, Zé Trovão afirmou que o atraso ocorreu por um erro da Câmara. O parlamentar ainda acusou sua ex de “sanha” por dinheiro.

“Este é um valor que eu pago a mais todos os meses, tirando esse valor que desconta diretamente do meu salário. Sabe por que? Porque a minha mulher mora em um apartamento de alto padrão custeado pelo pai do seu filho”, disparou o deputado, que fez acusações contra a Câmara.

Segundo a defesa do deputado, em entrevista ao portal Metrópoles, a Câmara descontou um valor menor do contracheque do parlamentar.

“Quem cometeu erros até aqui ou foi o Judiciário ou foi a Câmara dos Deputados […] Não devo, não serei preso. E se tiver que pagar algo a mais, que seja feito da maneira certa. Não impute a mim o erro que é de vocês”, afirmou.