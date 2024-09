Zé Trovão apoia candidatura e Marçal e desabafa: "Destroçado"

Zé Trovão apoia a candidatura de Marçal - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) desabafou em um grupo de WhatsApp, após se tornar alvo de críticas pelos demais parlamentares bolsonaristas por apoiar a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo.

Zé Trovão teria desabafado em um grupo de WhatsApp e dito que estava sendo "destroçado" por causa da sua decisão. No mesmo grupo, Carla Zambelli também defendeu o responsável por colocar na Paulista um trio elétrico que irritou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Estou sendo destroçado por ter prestado apoio ao Pablo. Mas sigo com meu coração em paz”, desabafou Zé Trovão, de acordo com Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Marçal tem atraído apoio de alguns nomes ligados ao bolsonarismo, mesmo com resistência de Bolsonaro e aliados mais próximos. O PL faz parte da coligação encabeçada pelo atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), indicando o vice da chapa, Ricardo Mello.