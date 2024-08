Zé Trovão compra mansão e quatro carros após virar deputado

Zé Trovão foi eleito em 2022 - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) comprou uma casa de R$ 1,5 milhão e quatro carros depois de assumir seu mandato como parlamentar em janeiro de 2022. Antes disso, durante as eleições, o ex-caminhoneiro não declarou um único bem em 2022. As informações são da coluna de Paulo Cappeli, no Metrópoles.

A casa comprada por Zé Trovão possui 417m² fica em um condomínio de luxo em Joinville, Santa Catarina. As parcelas do financiamento são superiores ao salário de Zé Trovão na Câmara dos Deputados. A remuneração fixa do parlamentar é de R$ 12,3 mil após descontos. Já a prestação mensal da casa é de R$ 13,6 mil. Serão 360 parcelas, que totalizarão R$ 1,1 milhão.

Além da mansão, Zé Trovão também comprou quatro carros e uma moto. Entre eles, estão um Toyota Hilux SW4 modelo 2015, uma Dodge RAM 2500 Laramie, um Ford F250 modelo 2005 e um Kia Carens modelo 2012. Em São Paulo, Zé Trovão tem o registro de uma moto Honda Titan CG 150. Somados, os veículos valem algo em torno de R$ 550 mil.

O salário bruto de um deputado federal é R$ 44 mil. No entanto, Zé Trovão tem como descontos R$ 14,7 mil por empréstimo a uma financeira, em R$ 5,6 mil para honrar com a pensão alimentícia, em R$ 700 para assistência médica e R$ 900 em INSS. Outro desconto é de R$ 9,4 mil em Imposto de Renda.

Zé Trovão justificou que as despesas do financiamento serão “divididas igualmente” com sua esposa, a assistente social Cris Oliveira, com quem se casou este mês. “Todos os custos de vida do casal serão divididos igualmente, incluindo o pagamento da prestação do imóvel mencionado”, declarou a assessoria do parlamentar.

No entanto, o imóvel foi comprado antes do casamento e o registro de compra e venda do imóvel consta apenas o nome de Zé Trovão. No documento, o deputado aparece como “divorciado”.

O parlamentar já teve a prisão decretada por atraso no pagamento de pensão à ex-esposa Jéssica Veiga, com quem tem um filho. Antes disso, ele foi denunciado com base na Lei Maria da Penha por ela. Sua ex-noiva, Ana Rosa Schuster, também o denunciou por agressão.