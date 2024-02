Vaza áudio de Zé Trovão sobre Bolsonaro: "Maior mau exemplo" | A TARDE

O deputado federal Zé Trovão disse que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o “maior mau exemplo para a política”. A afirmação foi dada em conversa com aliados políticos. O áudio foi gravado sem o deputado ter conhecimento.

No material, o deputado ainda fez um desabafo sobre o assessor Jackson Schubert, lotado em seu gabinete na Câmara. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles. Zé Trovão dá a entender que o servidor reprovava críticas que o parlamentar fazia a políticos do mesmo viés político.

“Jackson, a vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito, na guerra, não, mano. Eu não sou o Bolsonaro, velho. Que é outro mau exemplo para política. O maior mau exemplo para a política é o Bolsonaro. Entregou a Presidência da República para o Lula. E porque quis desse jeito”.

Eleito com 71 mil votos no estado de Santa Catarina, o deputado é investigado por supostamente incitar atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chegou a ser preso preventivamente por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Pronunciamento

O deputado se pronunciou sobre o caso através das redes sociais e disse que o áudio está fora de contexto. “Não tenho que ficar provando a minha lealdade para ninguém, porque se eu tiver que ficar provando, então já tem alguma coisa errada. O que querem com isso, é destruir mais uma vez a minha imagem. Eu estou de consciência tranquila”, disse.