5 parques 'secretos' de Salvador para você aproveitar no feriadão

Parque São Bartolomeu é uma das opções para curtir em Salvador - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

O feriadão de São João é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer uma programação diferente em Salvador. A cidade conta com espaços ao ar-livre que chamam a atenção por suas belezas naturais.

Esses são os 5 parques "secretos" que podem ser aproveitados na capital baiana nos próximos dias:

Parque Pedra de Xangô

Parque São Bartolomeu

Parque das Dunas

Centro de Interpretação da Mata Atlântica

Jardim Etnobotânico

Cada um dos locais conta com horário de funcionamento diferenciado para o período das festas juninas. Por isso, fique atento às redes sociais oficiais dos espaços de lazer.

Conheça parques de graça de Salvador

Parque Pedra de Xangô

O Parque Pedra do Xangô está localizado no bairro de Cajazeiras. Ele é considerado desde 2017 Patrimônio de Salvador. Para as comunidades de religião de matriz africana, a Pedra de Xangô é considerado um espaço sagrado.

Parque Pedra de Xangô | Foto: Divulgação | Secom

Além da Pedra de Xangô, que possui 8 metros de altura, o espaço conta com um lago artificial, memorial, auditório e cantina.

O seu funcionamento é 24h, enquanto o administrativo é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Durante o São João, o parque funcionará normalmente.

Parque São Bartolomeu

O Parque São Bartolomeu é um dos locais desta lista menos "secretos", mas é pouco explorado por moradores da cidade. Ele conta com cinco cachoeiras, são elas: Oxum, Oxumaré, Nanã, Campo e Sete Quedas).

Parque São Bartolomeu | Foto: Divulgação | Secom

Além disso, o espaço público possui quatro campos (Barragens, Corinthians, Redumo e Viação), três praças (Oxum, Esporte de Pirajá e Esporte Rio Sena) e um Centro de Cultura e Cidadania.

A entrada principal do Parque São Bartolomeu é pelo bairro de Pirajá, na Rua São Bartolomeu, próximo à Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana.

Parque das Dunas

O Parque das Dunas, localizado na Praia do Flamengo, é considerado o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil.

Parque das Dunas | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE | 22.01.2017

O local possui milhões de metros quadrados, preservando um ecossistema de dunas e restingas dentro da cidade de Salvador. Se você deseja conhecer um espaço diferente na cidade, pode ir fazer um passeio que envolve educação, meio ambiente e ecoturismo, além de flora e fauna exuberantes.

Jardim Etnobotânico

Um dos parques mais secretos da cidade é o Jardim Etnobotânico, espaço inserido no Jardim Botânico de Salvador, em São Marcos. A área reúne espécies vegetais ligadas a divindades das religiões de matriz africana em aproximadamente 800 metros de trilha ecológica.

Jardim Etnobotânico | Foto: Divulgação | Secom

Ao longo do percurso, há 14 espaços temáticos que apresentam informações botânicas e culturais sobre cada planta, promovendo conhecimento sobre a biodiversidade local e conexão com a ancestralidade afro-brasileira.

No local estão espécies cultivadas como pimenta-malagueta, caruru (bredo), guiné, arruda, camará e guaimbê.

Com entrada gratuita, o Jardim Botânico de Salvador está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h. As visitas guiadas são oferecidas nas terças, quartas e quintas-feiras, tanto pela manhã quanto pela tarde.

Centro de Interpretação da Mata Atlântica

O parque urbano está voltado para a conservação da Mata Atlântica, mas também serve como espaço de lazer, de escola de jardinagem e de educação ambiental para a população.

Centro de Interpretação da Mata Atlântica | Foto: Divulgação | Secom

Localizado no Bonfim, o centro tem leiras, viveiros de mudas, salas de aula, biblioteca, café, mirante, espaço administrativo e módulo para eventos de pequeno porte. O espaço ficará aberto ao público de terça a sábado, das 8h às 17h.