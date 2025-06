Cinco destinos românticos para curtir a dois na Bahia

Praia dos Castelhanos, em Boipeba - Foto: Jonny Herbert / Divulgação

Não é novidade que o litoral baiano tem praias paradisíacas, de norte a sul, ilhas, vilarejos, com paisagens encantadoras e românticas. Nesse sentido, a Bahia é um dos principais destinos turísticos do Brasil e casais podem aproveitar para curtir a dois.

O Portal A TARDE elencou cinco destinos imperdíveis para os casais que buscam descansar e curtir uma viagem pelas praias apaixonantes da Bahia, além de criar momentos inesquecíveis.

Cinco destinos românticos na Bahia

Boipeba

A ilha no arquipélago de Tinharé, no município de Cairu, Boipeba encanta pelas maravilhosas praias quase desertas e é o lugar ideal para os casais que precisam relaxar.

Com diversas praias como Tassimirim, Moreré, Bainema e Ponta dos Castelhanos, os destinos de Boipeba são cercados de tranquilidade, coqueiros, mar calmo e piscinas naturais.

O destino é ideal para tirar um descanso, fazer caminhadas à beira-mar, percorrer manguezais ou fazer passeios de lancha e barco pela ilha.

Ilha de Boipeba, no arquipélago de Tinharé | Foto: Gabriel Carvalho | Setur

Como chegar

Ferry-Boat/Ônibus: Saindo de Salvador é possível pegar o Ferry-boat até o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica e de lá seguir de ônibus até o município de Valença onde saem lanchas rápidas para a ilha. No total o trajeto de Salvador para Boipeba tem 290 km e pode durar de 5 a 6 horas.

Saindo de Salvador é possível pegar o Ferry-boat até o Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica e de lá seguir de ônibus até o município de Valença onde saem lanchas rápidas para a ilha. No total o trajeto de Salvador para Boipeba tem 290 km e pode durar de 5 a 6 horas. Terminal marítimo: Há a opção de sair de barco no terminal marítimo em frente ao Mercado Modelo e partir para Mar Grande na Ilha de Itaparica. Em mar grande os passageiros podem pegar uma van até Nazaré e seguir até Valença.

Há a opção de sair de barco no terminal marítimo em frente ao Mercado Modelo e partir para Mar Grande na Ilha de Itaparica. Em mar grande os passageiros podem pegar uma van até Nazaré e seguir até Valença. Carro: Pela BR 101 ou atravessa a Baía de Todos os Santos com o Ferry-boat ou segue viagem pela BA 001 até a cidade de Torrinha, no trecho, os passageiros devem seguir até a cidade de Nilo Peçanha e depois Cairu. Cerca de 12 km depois dobra à direita, numa estrada de cascalho de 7 km, que leva até Torrinha.

Itacaré

Há cerca de 75 km de Ilhéus, Itacaré é conhecida como o paraíso recoberto por uma extensa faixa de mata atlântica. Situada no Litoral Sul da Bahia, o município é um dos destinos mais disputados da Costa do Cacau devido ao clima de beleza intocada, além de atrair diversos turistas para cidade que exala um ar animado cheio de restaurantes, lojas, bares e festas.

Itacaré, um dos destinos mais procurados da Costa do Cacau | Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

Como chegar

Ônibus: O melhor caminho saindo de Salvador é seguir para o Terminal Bom Despacho até a ilha de Itaparica, de lá saem ônibus até Itacaré, a viagem dura cerca de 5 horas.

O melhor caminho saindo de Salvador é seguir para o Terminal Bom Despacho até a ilha de Itaparica, de lá saem ônibus até Itacaré, a viagem dura cerca de 5 horas. Carro: O trajeto mais curto é saindo do Terminal Bom Despacho até a ilha de Itaparica e seguir pela BA-001 até Itacaré. Já pelo caminho terrestre, o caminho segue de Salvador até Feira de Santana, e continua pela BR-101, depois BR-030 e então BA-001 até Itacaré. No total são 388 km percorridos, em média, em 6h.

Santo André

Localizada no sul da Bahia, no município de Santa Cruz Cabrália, o distrito de Santo André se destaca pelas praias paradisíacas e os cenários singulares. Com cerca de 800 moradores, o local é considerado um verdadeiro refúgio para os casais que procuram fugir do agito principalmente em períodos de alta temporada.

Santo André é local de preservação ambiental e um verdadeiro oásis rodeado por mata atlântica e recifes de corais, além de cenários únicos como as águas do rio João de Tiba que vão de encontro ao Oceano Atlântico e um belo manguezal. Os casais podem aproveitar passeios de barco, mergulhos nas piscinas naturais e até pescaria.

Santo André é cercada por área de preservação ambiental | Foto: Reprodução/Google Fotos

Como chegar

Santo André fica a 30 km de Porto Seguro, de carro, leva em média 40 minutos do aeroporto até o município de Santa Cruz Cabrália. Depois é necessário fazer a travessia de 10 minutos de balsa (que transporta veículos) até o vilarejo. É possível também acessar as praias de Santo André caminhando pelos 13 km de extensão de orla.

Trancoso

Famoso vilarejo no Litoral Sul da Bahia, Trancoso já recebeu até atrações internacionais como Beyoncé, tem um cenário apaixonante com um mar intensamente azul, piscinas naturais criadas por recifes de corais, falésias em tom de rosa, casas de barro coloridas, ruas e praças que criam um clima boêmio e uma igreja bucólica que dá ares de interior à região.

Trancoso conta com praias paradisíacas no charmoso Quadrado onde os casais podem fazer passeios de barco, quadriciclo, conhecer a cultura local, observar aves. Para quem busca um agito a praia também conta com ótimos quiosques, restaurantes e beach clubs à beira-mar e baladas.

Praia de Itapororoca, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia | Foto: Reprodução

Como chegar

Saindo da rodoviária de Porto Seguro, partem ônibus com destino a Trancoso com parada em Arraial D´Ajuda, o trajeto tem cerca de 27 km e pode durar de uma a duas horas.

Taipu de Fora

Situado na Península de Maraú, entre os arrecifes e corais de um pedaço da Costa do Dendê e a formação de piscinas naturais, a praia repleta de peixes coloridos de Taipu de Fora é conhecida pelo cenário paradisíaco.

Para acessar as piscinas naturais, não é preciso pegar barco, lancha ou jangada para chegar à atração, basta entrar no mar para já estar dentro das piscinas. Quem quiser mergulhar é recomendado levar um snorkel e máscara de mergulho, há ainda o serviço de stand-up paddle.

Taipu de Fora na Península de Maraú, na Costa do Dendê | Foto: Reprodução/Google Fotos

Como chegar

Saindo do Porto de Camamu, que fica há 194 km de Salvador e 136 Km de Ilhéus, é a melhor forma de chegar à Península de Maraú. Ao chegar na cidade, os passageiros podem procurar na orla empresas que façam a travessia para Taipu.