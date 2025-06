Turismo na Bahia durante o inverno? Conheça opções imperdíveis de viagem

Cachoeira do Riachinho, no Vale do Capão - Foto: Agliberto Lima / Divulgação

Enquanto boa parte do Brasil associa a Bahia a sol e mar, os viajantes mais experientes sabem que o estado reserva surpresas para quem busca trilhas, cachoeiras geladas, cultura histórica e noites ao som de bons shows que são opções para turistar até mesmo inverno.

A estação mais fria do ano revela uma Bahia de temperaturas amenas, paisagens montanhosas, experiências etnoturísticas e uma rica programação cultural. O principal destaque? A Chapada Diamantina, com suas cidades de charme rústico, e Vitória da Conquista, onde o Festival de Inverno transforma o frio em festa.

Chapada Diamantina

No coração da Bahia, a Chapada Diamantina se consolida como um dos destinos mais completos do turismo nacional durante o inverno. A região, que atravessa diversos municípios, reúne atrativos para todos os perfis: desde aventureiros que buscam trilhas intensas até quem deseja relaxar em vilarejos com clima místico e gastronomia local. É uma das poucas áreas do estado onde os termômetros podem marcar abaixo dos 10 °C.

Além das trilhas, cachoeiras e cidades históricas, o inverno na Bahia é ideal para observação de aves — principalmente na Chapada Diamantina, onde vive uma das maiores biodiversidades do país.

Lençóis

Lençóis, na Chapada Diamantina | Foto: Bruno Henrique / Divulgação

Tombada pelo Iphan, Lençóis é a principal porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada Diamantina e oferece uma experiência completa para quem busca ecoturismo, cultura e história. O destino se destaca por suas trilhas desafiadoras, poços de águas cristalinas, cachoeiras impressionantes e mirantes naturais. Entre os atrativos estão o Parque Muritiba, o Ribeirão do Meio com seu tobogã natural, o Poço do Diabo – ideal para banho e esportes como rapel e tirolesa – e a Cachoeira do Mosquito, com 70 metros de queda d’água e vista panorâmica.

Além da natureza exuberante, Lençóis preserva seu passado nos casarões coloniais e monumentos que remetem ao auge do garimpo no século XIX. À noite, o centro histórico ganha vida com restaurantes ao ar livre e clima acolhedor. A Casa de Cultura Afrânio Peixoto também é parada obrigatória para quem deseja conhecer mais sobre a trajetória do escritor e político local, por meio de fotos, livros e objetos pessoais.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais:

Ribeirão do Meio;

Parque Municipal da Muritiba;

Sítio Arqueológico Serra das Paridas;

Rio Mucugezinho e Poço do Diabo;

Cachoeira do Mosquito;

Casa de Cultura Afrânio Peixoto;

Centro de Lençóis.

Mucugê

Mucugê, na Chapada Diamantina | Foto: Ascom Setur / Divulgação

Famosa por ter sido o primeiro ponto onde encontraram diamantes na Chapada Diamantina, Mucugê está localizada a quase 1.000 metros acima do nível do mar e, no inverno, apresenta temperaturas de até 11° C. Tombada pelo Iphan, a cidade combina ecoturismo com riqueza histórica: arquiteturas coloniais, cachoeiras e atrações únicas como o Cemitério Gótico Bizantino, com lápides brancas, datadas do século XIX — construído após uma epidemia de cólera que atingiu a região.

Além disso, Mucugê abriga o Projeto Sempre Viva, que tem como objetivo contribuir com a preservação de plantas conhecidas pelo mesmo nome “Sempre Vivas”, pois se conservam por mais ou menos 60 anos.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais:

Parque Sempre Viva;

Museu Vivo do Garimpo;

Vinícola Uvva;

Cachoeira da Piabinha;

Cachoeira do Cardoso;

Cemitério Gótico Bizantino;

Cachoeira das Andorinhas, Funil e Sete Quedas (trekking).

Piatã

O Pico do Barbado, o pico mais alto do estado e do Nordeste | Foto: Reprodução | Google

Com 1.280 metros de altitude, Piatã é a cidade mais alta e fria da Bahia. No inverno, as temperaturas podem cair para 5 °C, o que cria o cenário perfeito para curtir as montanhas da Serra do Tromba, trilhas ao nascer do sol na Serra de Santana e o Pico do Barbado, o pico mais alto do estado e do Nordeste. Já na Serra do Gentil, o passeio é como uma volta no tempo: estão gravados desenhos pré-históricos do período paleolítico, de 10 a 12 mil anos atrás, feitos pelos primeiros habitantes da região, indígenas caçadores e coletores.

Além disso, tem opções para degustar cafés premiados produzidos nas fazendas da região. A rota do café atrai turistas do Brasil e do exterior em busca do chamado “diamante negro” da Chapada.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais:

Cachoeiras do Patrício e do Cochó;

Pico do Barbado;

Serra da Tromba;

Nascer do sol na Serra de Santana;

Pinturas rupestres da Serra do Gentil;

Rota do café.

Morro do Chapéu

Gruta de Brejões, em Morro do Chapéu | Foto: Ricardo G. Fraga de A. Pereira / Divulgação

Com temperaturas que podem cair abaixo dos 5 °C, Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, vem ganhando destaque como destino turístico sensorial, reunindo atrativos naturais, históricos e experiências enogastronômicas. A cidade abriga a Gruta dos Brejões, sexta maior caverna do Brasil, além da Cachoeira do Ferro Doido e do Balneário do Tareco, conhecido por suas águas termais medicinais.

A Rota Enogastronômica conquista os visitantes com vinhos Shiraz e Chardonnay produzidos localmente, degustações nas vinícolas Reconvexo e Vaz, e visitas à fábrica de óleos essenciais Akâ. Além disso, Morro do Chapéu abriga um centro ufológico e a enigmática Vila do Ventura, onde relatos de discos voadores fazem parte do imaginário popular e inspiram monumentos e histórias que atravessam gerações.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais:

Cachoeira do Ferro Doido;

Gruta dos Brejões;

Parque Estadual Morro do Chapéu;

Vinícolas Reconvexo e Vaz;

Vila do Ventura;

Cachoeira do Ventura;

Buraco do Possidônio;

Sítio Arqueológico Cidade das Pedras.

Vale do Capão

Cachoeira do Riachinho, no Vale do Capão | Foto: Agliberto Lima / Divulgação

Distrito de Palmeiras, o Vale do Capão é um destino à parte. Refúgio de artistas, terapeutas e viajantes do mundo inteiro, o vilarejo é sinônimo de tranquilidade e espiritualidade. Durante o inverno, com temperaturas na casa dos 13º C, o local oferece atividades como massagens, banhos medicinais e trilhas para cachoeiras como a da Fumaça, do Riachinho, do Rio Preto e da Purificação. À noite, a vila ganha vida com bares, restaurantes e música ao vivo, tudo com uma pegada alternativa e acolhedora.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais:

Cachoeira da Fumaça;

Cachoeira do Rio Preto;

Cachoeira das Rodas;

Cachoeira da Purificação e Angélicas;

Cachoeira do Riachinho;

Cachoeira Lagoa dos Patos.

Vitória da Conquista

Fora da Chapada, mas ainda no clima do inverno baiano, Vitória da Conquista se transforma em agosto graças ao Festival de Inverno Bahia (FIB), que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24, este ano. A cidade, que já é conhecida por suas temperaturas que chegam a 9ºC, recebe mais de 100 mil pessoas para quatro dias de shows com grandes nomes da música nacional. Entre um show e outro, o turista pode conhecer atrações como o Cristo, a Praça Tancredo Neves, o Poço Escuro e o Memorial Régis Pacheco.

Festival de Inverno em Vitória da Conquista | Foto: Divulgação

Além disso, para quem buscar um agito noturno, a Avenida Olívia Flores é a mais badalada da cidade. Com uma ampla variedade de bares e restaurantes, que oferecem desde a tradicional culinária baiana até pratos internacionais, o local se tornou o point preferido de muitos conquistenses e visitantes que buscam diversão, sobretudo à noite.

Na cidade, você pode conhecer os seguintes locais: